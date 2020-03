Un uomo aggredisce i carabinieri dopo essere stato trovato in strada senza un motivo inserito nel nuovo decreto di contenimento.

Un uomo aggredisce i carabinieri che lo avevano arrestato per inosservanza del decreto di contenimento da coronavirus. Il giovane di 23 anni della provincia di Salerno era stato trovato in strada senza motivo valido. Già noto alle forze dell’ordine, si è scagliato contro i carabinieri aggredendoli verbalmente e fisicamente. Ora, però, dovrà rispondere dei reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché di inosservanza dei decreti sull’emergenza coronavirus. Il 23enne inoltre è stato arrestato.





Aggredisce i carabinieri prima verbalmente e poi fisicamente: un ragazzo di 23 anni del salernitano era uscito senza un motivo di lavoro o salute, non osservando il decreto ministeriale. Per questo motivo, i militari della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Davide Acquaviva, lo avrebbero fermato e controllato.

Di fronte all’inosservanza del provvedimento, sarebbe scattata la denuncia. Ma prima di ciò, il 23enne si è scagliato contro i militari e li ha aggrediti. Ora, però, il giovane deve rispondere dei reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Infine, anche di inosservanza dei decreti sull’emergenza coronavirus.

Non si tratta della prima violazione dei decreti ministeriali. Infatti, nonostante disposizioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si sono verificati alcuni assembramenti in diverse zone d’Italia. In un parco di Milano, ad esempio, una ragazza aveva festeggiato la laurea insieme ad amici e parenti ed era stata denunciata. Un ragazzo, invece, era uscito per andare a trovare la fidanzata e anche lui ha ricevuto una denuncia.