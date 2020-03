Flixbus, catena di trasporti low cost, sospende tutti i collegamenti in Italia fino al 3 aprile: come chiedere il rimborso.

A causa dell’emergenza coronavirus, Flixbus sospende tutti i suoi collegamenti in Italia e prepara un rimborso (come già fatto da diverse compagnie aeree) per chi ha già acquistato i biglietti. L’ultimo decreto del governo, annunciato da Giuseppe Conte nella serata dell’11 marzo, prevede la sospensione di qualsiasi attività commerciale, come bar, ristoranti, centri estetici. I trasporti verranno però garantiti: non si fermano aerei, treni, navi e taxi. Qualche limitazione interna verrà probabilmente posta ai mezzi pubblici.

Coronavirus, lo stop di Flixbus e il rimborso

Nel frattempo, la nota catena di trasporto low cost, Flixbus, ha deciso di sospendere tutte le sue tratte in Italia. Flixbus ha annunciato lo stop fino al 3 aprile 2020, pubblicando un comunicato sul suo sito: “A seguito della pubblicazione del DPCM del 9 marzo 2020 in merito di Coronavirus (Covid-19), che estende a tutto il territorio nazionale la richiesta di evitare gli spostamenti se non per comprovati motivi di lavoro, gravi problemi di salute o ritorno presso la propria residenza/domicilio, FlixBus, per supportare gli sforzi messi in campo da tutte le istituzioni, sospenderà fino al 3 Aprile 2020 il suo servizio su tutto il territorio italiano“.





Flixbus vuole dunque condividere lo sforzo, assieme ai cittadini italiani, per contrastare la diffusione della pandemia Covid-19.

L’azienda tiene però a precisare che tutti i clienti che hanno già acquistato un biglietto verranno prontamente rimborsati. Flixbus invierà infatti un voucher di rimborso all’indirizzo mail utilizzato nel momento dell’acquisto.

Questa operazione non comporterà alcun costo di cancellazione. Nel caso di mancata ricezione della mail, è possibile seguire una procedura di cancellazione guidata sul sito di Flixbus, nella sezione “Gestire la mia prenotazione”.