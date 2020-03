Il coronavirus non è nato in laboratorio: essendo un virus intelligente, sostiene l'esperta e studiosa della Sars, "si indebolirà per sopravvivere".

Il coronavirus non è nato in laboratorio secondo Elisa Vicenzi, a capo della ricerca all’ospedale San Raffaele di Milano. Essendo un virus intelligente, sostiene l’esperta e studiosa della Sars, “si indebolirà per sopravvivere”. Come già avvenuto con la Sars, ha spiegato Elisa, “che è diversa, ma si è attenuata per durare”, anche il coronavirus “si indebolirà col passare del tempo e diventerà meno contagioso”.

Coronavirus: “Si indebolirà per sopravvivere”

Studiando ed effettuando ricerca sul virus Sars-Covid-19, noto come coronavirus, Elisa Vicenzi ha denotato come si tratti di un virus intelligente che si indebolirà per sopravvivere. La sua origine, inoltre, non deriva dal laboratorio, in quanto “non esiste niente di simile da cui partire”. “L’origine più probabile – ha aggiunto l’esperta – è una delle 1200 specie di pipistrello, quella a ferro di cavallo.

Con un probabile ospite intermedio, che secondo il consorzio di ricerca Next strain, ha la stessa sequenza genetica del pangolino, un formichiere utilizzato dalla medicina cinese”.

Per combattere il virus, sostene Elisa, occorre seguire le regole disposte dal Ministero: lavare frequentemente le mani, stare a distanza dagli altri, restare in casa. Ma è importante al tempo stesso “ricordare che la paura è nemica della salute, perché indebolisce il sistema immunitario”. Per quanto riguarda, invece, l’alimentazione, sono importanti “le vitamine come la B12 o la D, che viene col sole”. Meglio seguire “una dieta varia e ricca di vitamina C“. Infine, “Vale la regola delle cinque porzioni di frutta o verdura al giorno”.