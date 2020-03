Coronavirus, l’età media del contagio nel Lazio è 59 anni

Si è abbassata l'età media del contagio da coronavirus nel Lazio: i dati parlano di ricoveri dai 59 anni. Anche i giovani non sono immuni.

“Il 61 per cento dei casi positivi confermati di lzisono di sesso maschile, il 39 per cento di sesso femminile”. Sono questi i primi dati riportati da Seresmi, il Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’Istituto Lazzaro Spallanzani. Inoltre, dal report si evince che l’età media del contagio si è abbassata ed è 59 anni.