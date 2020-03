Coronavirus Pesaro, morta una ragazza di 27 anni: è la più giovane in Italia

La vittima italiana di coronavirus più giovane è stata registrata a Pesaro: si tratta di una ragazza di 27 anni che soffriva di patologie pregresse.

Arriva dalle Marche la vittima italiana di coronavirus più giovane e si tratta di una ragazza di 27 anni di Pesaro. Una volta risultata positiva al coronavirus, la giovane è stata subito ricoverata in ospedale. Le sue condizioni, purtroppo, non sono migliorate e dopo un brutto peggioramento è deceduta. Da quanto si apprende, però, la ragazza aveva altre patologie pregresse.

Coronavirus Pesaro, vittima più giovane

Sono in crescita i numeri di contagi e decessi per coronavirus nelle Marche: l’ultimo in particolare riguarda una ragazza di 27 anni di Pesaro. Affetta da altre gravi patologie, le sue condizioni si sono aggravate non appena è risultata positiva al Covid-19. Nonostante la tenacia e la giovane età, dunque, la ragazza è deceduta. Non sono state rese note le generalità, ma il dolore per una perdita così giovane è grande.

In tutta la Regione i decessi odierni sono stati 22 in un solo giorno, mentre il totale dall’inizio dell’epidemia è di 136 morti.

Sono invece 1737 i cittadini marchigiani positivi al Covid-19: di questi, 797 persone sono ricoverate in ospedale con sintomi, delle quali 141 in condizioni più gravi nei reparti di terapia intensiva e 77 in sub-intensiva.





Il 18 marzo scorso, inoltre, è morto anche un noto barista della Brianza di 32 anni: Fabrizio Marchetti. Anche lui, come la 27enne, soffriva di importanti patologie pregresse: era considerato tra le vittime più giovani in Italia.