Un blitz della Polizia in un ristorante cinese di Piacenza ha evidenziato una violazione al decreto di contenimento da coronavirus.

All’interno di un ristorante cinese a Piacenza c’erano 15 persone intente a consumare la cena, nonostante i divieti imposti per il contenimento del coronavirus. A scoprirle è stata la Polizia durante un blitz. Dopo aver accertato la situazione, sono subito scattate le denunce per i 15 clienti che stavano ignorando i divieti stabiliti dal premier Conte. Tutti sono stati denunciati per violazione dell’articolo 650 del codice penale. I titolari del ristorante, invece, rischiano di vedersi sospendere l’attività.

Inoltre, si valuta un possibile provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Tulps.

Anche un gruppetto di giovani è stato sorpreso dalle forze dell’ordine in un giardino pubblico nel Piacentino. l’area verde, nel comune di Podenzano, ha accolto i ragazzi che bevevano alcolici e chiacchieravano in compagnia. Una violazione che non è passata inosservata ai carabinieri della stazione locale che anche in questo caso hanno provveduto a denunciare i protagonisti.





“Proseguirà incessante l’attività di controllo da parte della Polizia di Stato per vigilare sul rispetto dei divieti emanati per l’emergenza coronavirus”, hanno detto dalla Questura. Inoltre, si ribadisce “la necessità assoluta di stare in casa, salvo i casi di necessità contemplati dal decreto-legge”.