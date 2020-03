Coronavirus Sicilia, via al controllo prezzi sui prodotti alimentari

Il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci ha dato il via libera per il controllo sui prezzi dei prodotti nei vari negozi della regione.

Il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci nella giornata del 28 marzo ha dato il via libera al Nucleo operativo per la sicurezza agroalimentare per il controllo sui prezzi dei prodotti nei vari negozi della regione, vista l’emergenza coronavirus incombente.

Coronavirus Sicilia, controlli sui prezzi prodotti

Le corse folli per fare la spesa causa emergenza coronavirus hanno accelerato di fatto i tempi per le consegne delle dispense nei supermercati, e questo ha insospettito il governatore della Regione Sicilia Musumeci, che a partire dalla giornata del 28 marzo ha deciso di dare il via libera a controlli a tappetto sui prezzi dei prodotti alimentari.

Questi controlli saranno effettuati dal Nucleo Operativo per la sicurezza agroalimentare, coadiuvati dal Corpo Forestale della Sicilia che opereranno su larga scala, sotto il comando di Luca Ferlito.

Dispense sospette

“Un’operazione che tende a tutelare il consumatore in un momento in cui, una causa dell’emergenza provocata dal Coronavirus, c’è stata purtroppo una ingiustificata corsa collettiva per riempire le dispense” -ha spiegato il governatore Nello Musumeci-Non vorremmo che qualcuno ne avesse approfittato per inammissibili, e per questo vigilare che ciò non accada e per colpire, eventualmente, i trasgressori “.

Famiglie in crisi

Oltre alla preoccupazione quotidiana per morti e contagiati, in Sicilia molte famiglie devono affrontare un’altra crisi come quella della fame.

Troppe famiglie, specie quelle con lavori precari o in nero, stanno cercando di fare i conti con le spese.

Alla Lidl di Palermo, qualche giorno fa una quindicina di persone ha tentato di fuggire e dopo aver fatto la spesa. Una situazione che ora incomincia davvero a preoccupare l’intera regione.