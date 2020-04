Una bambina di 5 anni affetta da coronavirus e con gravissime patologie pregresse è morta all'ospedale di Vipiteno nella serata del 2 aprile.

Tragedia in Alto Adige, dove una bambina di 5 anni affetta da coronavirus e con gravissime patologie pregresse è morta all’ospedale di Vipiteno nella serata del 2 aprile. La piccola era sotto osservazione da diverso tempo ma le sue condizioni sono drasticamente peggiorate nella serata di mercoledì, quando si è reso necessario il ricovero in ospedale che tuttavia è risultato inutile. La bambina, residente nell’Alta Valle Isarco, è al momento la più giovane vittima di coronavirus registrata in Italia.

Coronavirus, morta bambina di 5 anni