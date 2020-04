Coronavirus, paura nel monastero: 9 monache di clausura sono malate

Nove monache di clausura nel milanese sono malate ma nessuno è venuto a visitarle: si teme il contagio per coronavirus.

Nove monache di clausura potrebbero aver contratto il coronavirus: all’interno del monastero, però, nessuno è venuto a visitarle. Accade nel milanese, dove le religiose avrebbero iniziato ad accusare tosse e febbre alta. Una di loro ha lanciato il suo sfogo all’agenzia Ansa: “Presumiamo sia coronavirus – racconta la monaca -, ma nessun medico è mai venuto a verificare”. L’ansia che il contagio possa colpire il monastero è alta.

Coronavirus, monache di clausura

Anche a Tortona alcune suore erano state colpite dal coronavirus: di nuovo, in un monastero del milanese sorge il dubbio su nove monache di clausura. “Ci hanno detto che finché le sorelle non avevano disturbi gravi non potevano venire – ha detto ancora una di loro -. Fortunatamente alcune di loro iniziano a stare meglio, nonostante non siano mai state visitate né sottoposte al tampone”.

Nove delle ventidue monache che vivono all’interno del monastero avrebbero accusato febbre alta e tosse: ora si trovano in isolamento e non hanno contatti con le altre sorelle da gironi.

“Siamo preoccupate perché l’80% di noi ha più di 80 anni, magari anche con altri disturbi”. Il virus, da quanto si apprende, potrebbe essere entrato nel monastero quando una delle sorelle è uscita per una commissione e ha poi fatto ritorno nella struttura.





“Abbiamo cercato il più possibile di fare da sole e partecipare al disagio comune ma ora abbiamo un’esigenza reale. Se non è possibile fare i tamponi – ha chiesto quindi la monaca -, almeno ci facciano i test degli anticorpi, che ci aiutino a non creare una situazione ancora peggiore”.