È giunto nel porto di Pozzallo (Ragusa) il catamarano Virtu Ferries bloccato da due settimane a Malta a causa delle misure contro il coronavirus.

È giunto nel porto di Pozzallo (Ragusa) il catamarano Virtu Ferries bloccato da oltre due settimane a Malta a causa delle misure contro il coronavirus. Sbarcati i 242 italiani a bordo.



Coronavirus, arrivata finalmente la Virtu Ferries

Finalmente l’incubo pare sia finito per i passeggeri della Virtu Ferries. La mattina di domenica 5 aprile il catamarano è giunto nel porto di Pozzallo (provincia di Ragusa), dopo due settimane bloccato a Malta per via delle restrizioni sul coronavirus.

Giunti a destinazione, sono sbarcati i 242 passeggeri italiani presenti sul catamarano. Al porto erano presenti anche i medici dell’Usmaf per i controlli sanitari e la polizia per effettuare controlli sulle autocertficazioni, che hanno indicato il domicilio in cui soggiorneranno durante la quarantena.

La nota del sindaco

In una nota inviata dall’Ambasciatore d’Italia a Malta il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna già nella giornata di sabato 4 aprile aveva annunciato che la maggior parte dei siciliani avrebbe alloggiato in quarantena nelle rispettive abitazioni “Gran parte dei 260 siciliani rientranti si è dichiarata disponibile ad effettuare la quarantena nelle loro abitazioni.

Altri venti passeggeri non hanno mezzi propri per raggiungere le residenze e rifiutano la quarantena in un albergo di Ragusa”

“Mi sembra chiaro-continua nella nota il sindaco- che a Pozzallo dovranno rimanere soltanto i residenti, che saranno accompagnati nelle loro case per la quarantena e saranno tenuti sotto stretta osservazione dalle forze dell’ordine. Per gli altri dovremo avere ampie rassicurazioni che saranno immediatamente condotti nella struttura ricettiva di Ragusa dove dovranno essere controllati“.