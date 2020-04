L'Italia avrebbe raggiunto e superato il proprio picco dei contagi da coronavirus: a sostenerlo uno studio effettuato a Washington.

Secondo uno studio americano l’Italia avrebbe già raggiunto e superato il picco dei contagi da coronavirus, fatta eccezione per la Calabria che dovrebbe raggiungere il numero massimo di casi positivi rilevati il 16 aprile 2020. Il giorno in cui il numero dei decessi sarà pari a zero viene poi stimato essere il 19 maggio 2020.

Coronavirus: raggiunto picco contagi in Italia

A prevederlo è stata una ricerca effettuata dall’Istituto per le Misurazioni e la Valutazione della Salute (IHME) nella Facoltà di Medicina dell’Università di Washington. Il direttore dell’Istituto Christopher Murray ha dichiarato che complessivamente l’Europa dovrebbe raggiungere il picco intorno alla terza settimana di aprile, ogni stato in un giorno differente. Per esempio in nostro paese e la Spagna l’avrebbero già superato mentre Olanda, Irlanda, Austria e Lussemburgo si starebbero avvicinando.

Quanto ad altre nazioni, la Repubblica Ceca e la Romania sarebbero a metà strada della traiettoria mentre Regno Unito, Germania, Norvegia e Grecia sono ancora all’inizio.

Il loro numero di decessi dovrebbe aumentare rapidamente per poi decrescere intorno al 20 aprile. Per quello che concerne gli Stati Uniti Murray ha poi affermato che “sembra probabile che il numero dei decessi ecceda le proiezioni attuali“.

L’unica soluzione che ha l’Europa per non dare avvio ad una seconda ondata di contagi è quella di non allentare le misure di distanziamento sociale. Tornare troppo presto a riaprire tutto potrebbe infatti causare nuovi focolai e di conseguenza nuovi decessi. Altro consiglio dato da lui a governi è di effettuare test di massa, tracciatura dei contatti e quarantena per gli infetti. Tutto ciò fino a che non sarà disponibile un vaccino.