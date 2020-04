Sandra e Giancarlo sono ricoverati a Fermo e per colpa del coronavirus sono stati costretti a festeggiare le nozze d'oro in rianimazione.

Il coronavirus non rovina la festa di Sandra e Giancarlo: nelle Marche, una coppia, festeggia i 50 anni di matrimonio, anche se in rianimazione. La moglie è stata ricoverata per prima in rianimazione, dopo poco è arrivato anche i marito; il coronavirus li ha colpiti entrambi e in maniera molto dura. Una storia che ha colpito al cuore i medici e gli infermieri che si sono presi cura di loro, in mezzo alle difficoltà enormi di questi giorni sono riusciti a tenerli vicini, a rassicurarli sulle condizioni dell’altro. E per i loro 50 anni di matrimonio, le tanto sognate nozze d’oro, il personale sanitario ha deciso di organizzare una piccola festicciola. L’infermiera che li ha in cura, Roberta Ferretti, ha raccontato al quotidiano ‘Il Resto del Carlino’ cosa è stato organizzato dall’equipe medica.

Coronavirus Marche, festa per Sandra e Giancarlo

L’infermiera ha organizzato una piccola festa, dieci minuti appena ma il tempo giusto per regalare una fortissima emozione che mai dimenticheranno: “Ho preso cinquanta piccoli cuori che avevo a casa, un piccolo dolce con una candelina spenta che non si può certo accendere una fiamma vicino alle bombole di ossigeno.

Abbiamo suonato la marcia nuziale, loro avevano i letti vicini e si sono presi le mani, con le poche forze che ancora avevano. È stato un momento incredibile, bellissimo, sono quei minuti che ci ripagano dei sacrifici di questi giorni”.

Roberta ha scoperto casualmente dell’importante ricorrenza e non ha perso tempo, nonostante l’emergenza coronavirus. “Sandra ha pianto molto ma non per sé, era preoccupata per suo marito. Lui mi raccontava di quanto ancora la amasse, dopo tanti anni, dl tempo passato a guardarla ballare, ancora, solo perché gli piace guardarla e volerle bene. Quando ho scoperto che era il loro anniversario mi sono commossa, ho pensato che dovevano assolutamente festeggiarlo”.

Come stanno Sandra e Giancarlo

Sandra e Giancarlo adesso sono quasi alla fine di questo incubo maledetto chiamato coronavirus; hanno sofferto molto ma sono usciti dalla rianimazione e presto potranno tornare a casa, insieme.

Il primario dell’ospedale di Fermo, Luisanna Cola, ha condiviso questa emozione: “Io non ho meriti se non quello di spingere i miei collaboratori sempre a vedere la persona accanto al paziente e a utilizzare identità e la biografia come sostegno alla cura. A volte viene fuori il miracolo, come in questo caso”.