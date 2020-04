Da Modena a Ferrara: “Devo avere rapporti con la mia compagna”

Un uomo è fuggito da un posto di blocco e si è giustificato di fronte agli agenti spiegano che doveva avere rapporti con la compagna.

Continuano i controlli a tappeto su tutto il territorio italiano per garantire il rispetto delle norme di contenimento del coronavirus. Tra le giustificazioni più assurde scelte dagli italiani, spuntano anche le crisi di astinenza. Un ragazzo, ad esempio, è fuggito da Modena a Ferrara, superando un posto di blocco, per avere rapporti con la sua compagna. Una giustificazione che, agli occhi degli agenti, non è rientrata in alcun motivo di “necessità” e perciò è stata sanzionata.

Modena-Ferrara per rapporti con compagna

“Scusatemi ma dovevo correre dalla mia ragazza per fare l’amore“. Un ragazzo si è giustificato in questi termini di fronte agli agenti. Partito da Modena, doveva raggiungere la provincia di Ferrare per consumare rapporti insieme alla compagna. Gli agenti, che lo avevano fermato al posto di blocco, hanno dovuto inseguirlo per alcuni chilometri prima di ricevere la giustificazione.

Infatti, il giovane aveva superato i controlli bruciando un semaforo e premendo sull’acceleratore. Una volta finita la sua corsa, però, non ha fornito alcuna valida giustificazione al suo spostamento e dunque è stato sanzionato.

Non soltanto una multa da 373 euro per non aver rispettato le normative legate all’emergenza sanitaria. Il ragazzo ha ricevuto anche una serie di sanzioni per una le numerose violazioni al codice della strada che ha effettuato. Tra le altre anche il fatto di non essersi fermato all’alt dei carabinieri. La scappatella, infine, è stata rinviata a data da destinarsi e il ragazzo dovrà sopportare l’astinenza ancora per qualche settimana.