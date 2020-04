Si trovava sul trattore insieme al nonno e al fratellino quando, scivolata dal mezzo, questo l'ha travolta e uccisa.

Tragedia a Riscone di Brunico, comune in provincia di Bolzano, dove nel pomeriggio di lunedì 20 aprile 2020 una bimba di 3 anni è morta dopo che il trattore che guidava il nonno l’ha travolta. Dopo un sobbalzo, la piccola sarebbe scivolata sotto la ruota del mezzo ancora in moto.

Bimba di 3 anni travolta dal trattore

L’episodio si è verificato precisamente nei pressi della chiesetta Kappler Stöckl intorno alle 14:40. La piccola si trovava con il trattore guidato al nonno di 63 anni insieme al fratello anche lui un bambino. Tutti e tre stavano fresando il campo, dunque al mezzo c’era attaccato lo strumento per muovere la terra.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine non sarebbe stata allacciata con le cinghie di sicurezza e, al primo sobbalzo, sarebbe scivolata dal finestrino.

Non avendo avuto il tempo per fermare il trattore, è finita sotto una ruota che l’ha letteralmente schiacciata facendola morire sul colpo.





Inutile infatti ogni tentativo di rianimazione ad opera dei sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto con un ambulanza insieme al soccorso alpino locale. Le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e per la bimba, che avrebbe compiuto quattro anni a giugno, non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli uomini delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Non si esclude che la Procura della Repubblica avvii un’inchiesta sull’incidente per verificare che non ci siano le condizioni dell’omicidio colposo a carico del nonno, ipotesi che al momento è sembrata molto improbabile.