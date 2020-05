Andrea Volpe, ex bestie di Satana, dopo la sua scarcerazione ha anche violato il lockdown. L'uomo aveva ricevuto uno sconto della pena.

Andrea Volpe era un componente delle bestie di Satana, accusato di 3 omicidi e 1 indotto suicidio assieme ad un gruppo di giovani dagli anni ’90 al 2004. Dopo 16 anni di carcere, l’ormai 45enne è tornato presso la sua casa nella zona dei Lidi di Comacchio, Ravenna, in piena emergenza Coronavirus.

Andrea Volpe viola il lockdown

Nonostante i divieti in atto e l’obbligo per lui di non uscire di casa la notte, essendo sotto sorveglianza, Volpe era intento gironzolare senza valido motivo. Si trovava lontano dal suo domicilio quando la Guardia di Finanza l’ha raggiunto, fermato e multato per violazione delle norme sul lockdown.

Secondo le indiscrezioni, l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione se non che stesse facendo una passeggiata, pratica non concessa però senza motivi di necessità. Andrea Volpe è stato il primo pentito delle bestie di Satana, confessò infatti le efferate crudeltà compiute da lui e dal gruppo, facendo scattare l’arresto per tutti.





Bestia di Satana scarcerata: buona condotta

Come conseguenza della sua condotta in carcere, ha potuto beneficiare di uno sconto della pena e per questo motivo è uscito. Fra le mura della cella si è persino convertito a cristiano evangelico, nonostante il suo passato da omicida.

“Spero che riprenda la sua vita e riesca a darci un risarcimento per quanto abbiamo vissuto, accetto anche importi mensili”, ha dichiarato Michele Tollis, padre di Fabio, ucciso a soli 16 anni nei boschi di Somma Lombardo (Varese) assieme alla 17enne Chiara Marino e Mariangela Pezzotta. Andrea Bontade, parte del gruppo bestie di Satana, fu portato a suicidarsi per non aver partecipato al loro omicidio.