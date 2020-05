Deceduti due anziani e la vittima più giovane di Coronavirus a Livorno. L'uomo aveva solo 35 anni, si pensava fosse migliorato.

A Livorno la vittima più giovane di Coronavirus ha solo 35 anni. Si tratta di un uomo ricoverato presso il reparto malattie infettive di un ospedale che, a seguito di gravi complicanze della malattia, è purtroppo deceduto nel tardo pomeriggio di martedì 5 maggio 2020.

La vittima più giovane di Livorno

L’uomo si trovava in ospedale da fine marzo, nonostante in alcuni momenti il decorso della sua malattia fosse migliorato, non è bastato a salvargli la vita. Il ragazzo livornese ha lottato per oltre 40 giorni contro il Coronavirus, finché non è stato la vittima più giovane della città di Livorno. Secondo indiscrezioni, la vittima soffriva di patologie pregresse che l’hanno quindi reso molto debole e sensibile alla pandemia.

Fra i morti anche due anziani di 85 e 92 anni, in base a quanto riportato dal bollettino giornalieri dell’Asl Toscana Nord Ovest. Sono 36 i livornesi morti ad oggi, 6 maggio 2020.





Coronavirus in Toscana

Il numero di pazienti in cura in Toscana continua a ridursi, siamo a 5.190 al 5 maggio 2020 (-1,68% rispetto al -0,92% del 4 e al -0,69% di domenica 3). Le guarigioni in clinica si aggirano intorno alle 1.292, parliamo in questo caso di pazienti senza più sintomi ma non ancora comprovati negativi da tampone. I guariti confermati invece arrivano a 2.260, questi hanno infatti ripetuto il test per due volte a distanza di 24 ore.

Anche i ricoveri continuano a scendere, sempre al 5 maggio 2020 se ne registrano 595, ovvero -24 rispetto al giorno precedente e 30 in meno rispetto al 3 maggio. Tra questi, 484 sono gli ospedalizzati ordinari e 111 quelli destinati alla terapia intensiva. Lo stop dei contagi al centro e Sud Italia si sta man mano consolidando, come riportano diverse Regioni.