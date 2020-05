Fase 2, il virologo Andrea Crisanti è indignato per quanto si sta vedendo in giro per l'Italia: "Rendono vano tutto il nostro lavoro".

Il virologo Andrea Crisanti è indignato e fortemente contrariato per quanto sta accadendo in giro per l’Italia durante la fase 2 da Coronavirus. “Padova è un esempio di virtù civili, però purtroppo in televisione hanno fatto vedere altre città dove si vede gente affollata senza mascherine. Io voglio dire a queste persone che noi abbiamo lavorato giorno e notte per arrivare a questo punto, e che è veramente un delitto sprecare il lavoro fatto”. Questo, dunque, il pensiero del direttore del laboratorio di Virologia e microbiologia di Padova, nella giornata di venerdì 7 maggio a margine dell’incontro con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

Fase 2, Crisanti è contrariato

Il ‘braccio destro’ di Luca Zaia è indignato ma non preoccupato perché: “Queste persone non possono sprecare tutto lo sforzo che è stato fatto, perché poi è difficile convincere queste persone a rifare lo stesso lavoro sulla base di un comportamento negligente.

L’apertura dev’essere fatta sulla base del rischio, una riapertura indifferenziata significa che non è stato calcolato il rischio. La scienza si basa su misure, e se non ci sono misure sono contrario” ha aggiunto Crisanti.





Rispondendo a una domanda sulla possibile diffusione del coronavirus già nell’autunno 2019 ha aggiunto: “A Padova e in Veneto dall’inizio di novembre fino a gennaio non abbiamo trovato nessun caso di coronavirus”. “Noi siamo il centro di riferimento regionale dell’influenza, quindi – ha aggiunto il virologo veneto – abbiamo collezionato e archiviato tutti i campioni dei tamponi che ci sono giunti da ottobre a febbraio-marzo e li abbiamo ri-testati tutti retrospettivamente, per vedere se c’era qualcuno che ci era sfuggito. Quest’analisi finora non ha dato nessun risultato positivo”.