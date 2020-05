Coronavirus: a Roma le mascherine a 50 centesimi sono già finite

Mentre Milano e Torino ancora attendono le macherine a 50 centesimi, quelle distribuite a Roma sono già finite.

Le mascherine che il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri aveva fissato a 50 centesimi sono finite. Essendosi infatti moltiplicata di molto la richiesta, le giacenze in magazzino si sono ormai esaurite.

Mascherine a 50 centesimi finite

A segnalarlo è stata Federfarma spiegando che nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate a prezzo calmierato, per esempio a Roma, di dispositivi di protezione non ce ne sono già più. In alcune grandi città come Milano e Torino la consegna non è ancora avvenuta e delle ingenti quantità promesse ancora non c’è stata traccia. Le uniche in distribuzione sono infatti quelle provenienti dalla Protezione Civile che ammontano a tre milioni, che martedì 12 maggio 2020 saranno finite a fronte di un fabbisogno di 10 milioni al giorno.

“Siamo subissati di richieste e purtroppo ci sono diversi milioni di mascherine bloccate e sequestrate durante i controlli, spesso per intoppi burocratici. Bisognerebbe eliminare questo cortocircuito“, ha aggiunto Alessandro Mirone, presidente di Federfarma Servizi. Per esempio una società perugina che le importa dalla Cina e che aveva garantito una fornitura pare non essere più in grado di portare a termine l’accordo.





Questo perché, avendone bisogno tutto il mondo, i cinesi preferiscono orientarsi verso i mercati spagnoli e francesi dove il costo delle mascherine è a 96 centesimi. Altre cinque aziende italiane che hanno iniziato a produrle invece non hanno ancora i quantitativi disponibili.