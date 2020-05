Drammatico incidente a Genova: ambulanza si scontra con auto e si ribalta. Morta la donna a bordo, tra i soccorritori anche suo figlio

Un drammatico incidente si è svolto la sera del 14 maggio a Genova: un’ambulanza, che stava trasportando una donna, si è scontrata con un’auto e poi si è ribaltata. Morta la donna all’interno del mezzo, da chiarire ancora le dinamiche dell’incidente.



Si ribalta ambulanza: una vittima

Una brutta corsa in ambulanza finita in tragedia. È quella che ha per protagonista un’anziana donna di 93 anni che stava per essere trasportata in pronto soccorso. Dove, però, non è mai arrivata: l’ambulanza si è scontrata con un’auto, ribaltandosi. Per la donna a bordo, già in gravi condizioni, non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale. L’incidente è avvenuto nel quartiere Marassi, tra corso Sardegna e corso De Stefanis, intorno alle 20. Nello scontro con l’automobile sono rimaste ferite le due persone a bordo dell’auto e i due soccorritori a bordo dell’ambulanza.

Sotto choc il conducente della vettura.





Tra i soccorritori il figlio

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui i vigili del fuoco. Proprio tra i soccorritori c’era anche il figlio dell’anziana signora che ha perso la vita. Le ambulanze della Croce Rossa hanno trasportato i feriti all’ospedale San Martino e al Gallera. Intanto, la dinamica dell’incidente non è ancora chiara: saranno i rilievi effettuati dalla sezione infortunistica e le riprese delle telecamere di sorveglianza a determinare eventuali responsabilità. Inoltre, una successiva indagine dovrà stabilire se la morte della donna a bordo del mezzo sia stata causata dall’incidente o da cause naturali.