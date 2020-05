I lavoratori del comparto della sanità in Veneto riceveranno un premio di 1.200 euro aggiuntivo ripetto alle indennità già previste.

Il Veneto ha previsto un premio economico straordinario per oltre 56 mila lavoratori del mondo della sanità che da mesi si stanno impegnando assiduamente nella lotta contro il coronavirus. L’accordo, stando a quanto comunicato dai sindacati di categoria, è stato raggiunto nella giornata di lunedì 18 maggio.

Premio ai lavoratori della sanità in Veneto

Si tratta nello specifico dell’erogazione della somma di 1.200 euro a tutti coloro che hanno fornito un contributo nell’emergenza sanitaria. A questi, che i lavoratori vedranno nella busta paga già nei mesi di giugno e luglio, si aggiungono le indennità economiche previste dal proprio contratto. I destinatari, come specificato, non sono soltanto i dipendenti coinvolti nei reparti e nei servizi Covid, bensì anche coloro che, “pur non operando in strutture Covid-dedicate, hanno fornito un supporto necessario e indispensabile a queste attività“.

Si sottolinea poi che, una volta liquidati questi importi e con contezza di spesa sostenuta a livello di singole aziende verrà regolata anche l’ulteriore identificazione e remunerazione del personale coinvolto a supporto delle attività Covid.

La cifra stanziata è pari a 60.932.640 euro e andrà a beneficio di 56.501 lavoratori della sanità veneta.





Nell’assegnazione del premio si è optato per non fare distinzione tra profili professionali. Questo perché le risorse messe a disposizione da stato e regione hanno il compito di remunerare l’impegno profuso da parte di tutto il personale coinvolto nella gestione dell’emergenza. “Siamo molto soddisfatti, non solo per i contenuti ma anche per il metodo con cui ci siamo arrivati“, hanno affermato in un comunicato congiunto i segretari di Cgil, Cisl e Uil.