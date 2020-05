Nuovo accordo tra Veneto e Trentino per le visite ai congiunti anche oltre il confine della propria regione.

Dal 4 maggio, con l’inizio della fase 2 della lotta al coronavirus, alle note motivazioni per gli spostamenti – vale a dire lavoro, salute e riscontrata necessità – si è aggiunta anche la possibilità di far visita ai propri congiunti. Superate le mille polemiche in merito all’interpretazione stessa del termine, sul quale anche l’esecutivo stesso ha dimostrato diverse contraddizioni, resta il problema che, non essendo consentito lasciare la regione in cui ci si trova, fare una visita oltre i confini regionali ad un congiunto rimane, al momento, molto complicato. In tal senso, Veneto e Trentito Altro Adige avrebbero trovato un accordo che potrebbe essere d’esempio per tutti gli altri territori.



Visite ai congiunti oltre regione

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha annunciato un accordo con la Regione Veneto con il quale dal 12 maggio, si potranno visitare i congiunti residenti nei comuni veneti confinanti con il territorio provinciale o regionale.

Vigerà dunque un maggiore criterio di vicinanza tra le diverse località, viste che è possibile pensare che chi vive al confine abbia molti affetti anche nella zona che, a livello amministrativo, non fa più parte del proprio territorio di appartenenza. In sostanza i comuni veneti interessati dall’accordo sarebbero quelli del bellunese, del veronese, e del vicentino.





Il governatore Fugatti, ha inoltre detto di lavorare alla stessa intesa con il suo collega, Attilio Fontana, per la Regione Lombardia: “Abbiamo chiesto un’intesa analoga alla Lombardia, ma non è stato possibile raggiungerla, almeno per il momento”. In tal caso è ipotizzabile pensare che, vista i molti casi ancora presenti nel territorio lombardo, si voglia avitare di aggravare la situazione.