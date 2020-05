I due fidanzati si sono incontrati al confine tra Umbria e Marche dopo due mesi: l'amore ai tempi del coronavirus.

L’incombere dell’emergenza coronavirus ha drasticamente mutato le abitudini degli italiani, costringendoli spesso anche a sacrifici importanti. Molte sono state, ad esempio, le coppie di fidanzati costrette alla lontananza forzata, perchè residenti in comuni e regioni diverse. C’è chi però non si è dato per vinto e, approfittando dell’allentamento delle misure restrittive della fase 2 che consentono gli spostamenti tra i comuni della propria regione, ha trovato un modo creativo e lecito per incontrare la propria metà. É il caso di Nicolas Giordani, umbro di Preci (Perugia) e Ilaria Cortellesi, marchigiana di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), due fidanzati che si sono dati appuntamento al confine delle loro rispettive regioni, tra Forca di Presta e il comune di Castelluccio di Norcia.

Coronavirus fidanzati si incontrano al confine

I due ragazzi, entrambi venticinquenni, hanno scattato una foto al valico che affaccia sulla Piana di Castelluccio, ognuno rigorosamente dalla propria parte del confine.

Nel suo racconto all’Ansa, Ilaria Cortellesi ha fatto notare che non è la prima volta che la loro relazione viene messa a dura prova da fenomeni particolari.





“Dopo il sisma ci mancava soltanto l’emergenza sanitaria, la nostra relazione in questi anni è stata davvero messa a dura prova”, ha detto la ragazza. In effetti Arquata del Tronto è stato distrutto dal terremoto del 24 agosto 2016, facendo registrare anche numerose vittime nella frazione di Pescara; anche Preci è stata duramente colpita dal terremoto, in particolare da quello del 30 ottobre 2016 con epicentro a Norcia.