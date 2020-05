Terribile incidente stradale: muore Alessandro Poiana

Alessandro Poiana, ex calciatore delle giovanili dell'Udinese, lascia una moglie e 2 figli.

Terribile incidente stradale e a perdere la vita è Alessandro Poiana. 47 anni, ex calciatore delle giovanili dell’Udinese, l’uomo è venuto a mancare nella giornata di lunedì 18 maggio in seguito a uno scontro mortale tra auto. L’impatto si è registrato intorno alle ore 15 a Castions di Strada. Come riportano le cronache locali, Alessandro Poiana era un personaggio molto conosciuto nel mondo del calcio dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Cresciuto calcisticamente tra Ancona, Palmanova e Tavagnacco, è maturato nella Primavera dell’Udinese, diventato negli anni presenza fissa nelle categorie minori. Alessandro Poiana, dopo ,l’esperienza nel mondo del calcio, lavorava in una concessionaria automobilistica, proprio a Castions. Lascia la moglie e due figli.



Alessandro Poiana: la dinamica dell’incidente

L’incidente che ha strappato Alessandro Poiana alla vita terrena si è registrato intorno alle ore 15 di lunedì 18 maggio. L’impatto è avvenuto lungo la Napoleonica, all’altezza del comune di Castions di strada.

Coinvolti due mezzi pesanti e la Citroen sulla quale viaggiava Poiana. Sul posto sono intervenuti rapidamente il personale del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco di Udine e di Codroipo. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Codroipo.





Per Alessandro Poiana c’è stato poco da fare: dopo l’impatto incidentale, infatti è sbalzato all’esterno dell’abitacolo. Per lui c’è stato poco da fare e la sua autovettura è stata ritrovata completamente accartocciata.