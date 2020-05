Non ce l'ha fatta Chiara Papini, la 19enne travolta da un'auto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Si chiamava Chiara Papini e aveva solo 19 anni quando è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali nella tarda serata di ieri, 20 maggio, in centro a Lecco. Le condizioni della giovane sono da subito risultate molto gravi e per questo è stata trasportata in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di Varese, dove ha lottato per ore tra la vita e la morte. Sul luogo dell’incidente, oltre che gli operatori dell’ambulanza, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale che hanno lavorato per ricostruire la corretta dinamica dell’incidente. Preso il pirata della strada – un 22enne – ha confessato: “Ho avuto paura e sono scappato“.

La confessione

L’uomo alla guida dell’auto che ha ucciso Chiara è un ragazzo di 22 anni la cui identità resta al momento ignota. Il pirata della strada è stato sottoposto ai test tossicologici che hanno rivelato la presenza di alcol e droghe nel sangue.

Interrogato dalle forze dell’ordine, ha ammesso di essere fuggito per paura dopo aver investito la ragazza.

Travolta da auto, morta 19enne di Lecco

Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 22:15 del 20 maggio all’altezza delle strisce pedonali in via Papa Giovanni XXIII a Lecco. L’investitore non si è fermato per prestare soccorso alla ragazza, ma anzi resosi conto dell’incidente avrebbe preferito fuggire.





Le condizioni della ragazza si sono subito rivelate molto gravi e la speranza di tutta la comunità di Lecco, e non solo, era che potesse farcela e non essere l’ennesima vittima di uno scellerato e codardo pirata della strada. Le sue condizioni si sono però aggravate e Chiara si è spenta nella mattinata del 21 maggio.