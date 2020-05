Un sondaggio evidenzia come in Italia al momento faccia più paura la crisi economica anziché il Covid-19.

Al via la Fase 2 del Coronavirus e bisogna iniziare a fare i conti con la possibile crisi economica. Ed è proprio questo aspetto a far davvero paura agli italiani. Lo rivela uno studio effettuato da YouTrend che evidenzia come i cittadini del Bel Paese non abbiano tanto paura di essere infetti dal Coronavirus quanto delle possibilità economiche nel post-emergenza sanitaria. L’avvio della Fase 2 rappresenta, indubbiamente, un passaggio molto delicato e ove si inizia a fare i conti con le difficoltà economiche dovute dal lockdown forzato dal 8 marzo al 3 maggio. E per questo si temono forti tensioni sociali.

Coronavirus, italiani preoccupati dalla crisi economica

Nel sondaggio è emerso come ben sei italiani su dieci (con una percentuale pari al 63%) siano preoccupati maggiormente per la situazione economica anziché l’emergenza per il Coronavirus. Una preoccupazione maggiore per il Covid-19 è stata indicata solo dal 34% del campione intervistato.

In ambito politico – secondo il sondaggio di YouTrend – sono gli elettori di Italia Viva a essere più preoccupati per la situazione economico-sociale del Paese nel post-Coronavirus. Ben 89,7% degli elettori del partito di Matteo Renzi temono una forte recessione.





Per quanto concerne l’aspetto demografico, a essere preoccupati maggiormente per la crisi economica anziché lo stato di salute sono gli under 55: per tre intervistati su quattro che hanno dichiarato di avere meno di questo range d’età è più preoccupante l’emergenza economica. A essere maggiormente preoccupati dalla pandemia da Coronavirus sono gli abitanti delle Regioni settentrionali, nello specifico nelle aree del Nord-Ovest.