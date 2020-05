Un treno Frecciarossa collegherà Torino e Reggio Calabria, senza passare da Roma, a partire dal 3 giugno: l'annuncio di Trenitalia e le altre novità.

I treni di Trenitalia raggiungono finalmente il sud: dal 3 giugno (giorno in cui sarà possibile spostarsi da una regione all’altra) sarà possibile fare da Torino a Reggio Calabria con il Frecciarossa e senza cambi da Roma. È già possibile prenotare i biglietti e consultare gli orari, insieme a quelli per le navi veloci che raggiungono la Sicilia.

Frecciarossa collega Torino e Reggio Calabria

Per la prima volta i Frecciarossa raggiungono la Calabria. Sono disponibili sul sito di Trenitalia i biglietti per il servizio che collega Torino a Reggio Calabria, e senza cambi a Roma. Fino a questo momento per raggiungere la Calabria si potevano usare solo Frecciabianca e Frecciargento con partenza da Roma.

Potenziati anche i servizi per raggiungere la Sicilia. Insieme al biglietto del Frecciarossa infatti è possibile acquistare anche quello per le navi veloci Blue Jet (Gruppo FS Italiana) tra San Giovanni e Messina.

Gli orari delle navi e dei treni sono stati decisi in modo da garantire un facile interscambio. Riprenderanno anche i Frecciargento che collegano Bolzano e Sibari.





Misure di sicurezza sui treni

Sui treni Frecciarossa e Frecciargento sono distribuiti dei kit per garantire la sicurezza dei passeggeri, contenente mascherina, guanti in lattice, poggiatesta monouso, gel igienizzante mani. L’acqua verrà distribuita in lattine. Inoltre, attraverso un codice QR Code, sarà possibile conoscere le informazioni sui processi di sanificazione e pulizia dei vagoni.

Trenitalia inoltre ha comunicato che aumenterà le corse dei treni, per coniugare il numero di richieste alla necessità di adottare la soluzione “a scacchiera”, così da garantire la sicurezza dei passeggeri e non creare ulteriori disagi.