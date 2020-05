Nel suo nuovo profilo Facebook Silvia Romano ha scelto il nome Aisha.

Silvia Romano ha aperto un nuovo profilo Facebook con il nome Aisha S. Romano, dimostrando dunque convinzione e fermezza nella sua scelta di convertirsi all’Islam avvenuta durante il periodo di 18 mesi in cui è stata prigioniera di un gruppo di terroristi tra il Kenya e la Somalia. Al momento del suo arrivo in Italia, la giovane volontaria milanese aveva confermato di aver modificato il proprio credo religioso e che d’ora in avanti il suo nome islamico sarebbe stato Aisha. Nel nuovo account social la ragazza ha come un’immagine del profilo una sua foto in cui sorride e in cui indossa il velo in un negozio di tessuti. Tra le prime immagini postate la Porta Blu della città marocchina di Fes.

Silvia Romano su Facebook diventa Aisha

Il suo precedente profilo Facebook, nel frattempo è ancora attivo.

Era proprio da questo account che aveva invitato i suoi amici a non arrabbiarsi per la valanga di critiche e odio che parte della politica, della stampa e dell’opinione pubblica le aveva riservato dal momento del suo ritorno in Italia.

È purtroppo ipotizzabile pensare che la scelta, lecita e legittima, di Silvia Romano di aprire un nuovo profilo social con il suo nome islamico possa riaccendere il fuoco delle polemiche e dell’odio nei suoi confronti. La speranza è naturalmente che tutto questo non accada e che la ragazza possa tornare a svolgere la sua vita in libertà e, sopratutto, in totale sicurezza visto che oltre all’odio social qualcuno era arrivato a lanciare delle bottiglie di vetro contro la finestra della sua abitazione.