Il vademecum per intimità coppia ai tempi del coronavirus redatto dalla Società Italiana di contraccezione

Il coronavirus, il lockdown e il relativo distanziamento sociale hanno favorito la creazione di inevitabile timori nei confronti delle altre persone. Una reazione atavica che sorge dalla percezione immediata e razionale di un oggetto/elemento potenzialmente lesivo della nostra salute e sicurezza, che può avere le sue più forti ripercussioni nell’intima di coppia. Questa è senza dubbio minore nelle coppie stabili e in quelle che hanno affrontano il lockdown convivendo, ma aumenta in maniera esponenziali quando si parla di relazionioccasionali. Alcuni esperti hanno paragonato i timori legati alla sfera sessuale che si vivono in questo periodo di pandemia da coronavirus a quelli che dilagavano tra gli anni Ottanta e Novanta quando si era alle prese con la diffusione dell’AIDS. Col l’HIV, però, i contagi erano differenti e soprattutto si conoscevano le regole per avere rapporti sicuri in quanto la trasmissione del contagio avviene in maniera profondamente diversa rispetto al Covid-19 dove è noto che la propagazione avvenga principalmente attraverso i droplets, ovvero scambi di saliva.

La Società Italiana di contraccezione ha per questo redatto un vero e proprio vademecum per l’intimità di coppia ai tempi del coronavirus.



Coronavirus, il vademecum per l’intimità di coppia

Iniziamo subito col dire che, secondo gli esperti, la trasmissione del virus attraverso il liquido seminale e le secrezioni vaginali al momento non è stata confermata da nessuno studio. Solo due ricerche hanno rilevato la presenza del Covid-19 nei testicoli e nel liquido spermatico, così come altri lo hanno riscontrato nelle lacrime e nel sudore, ma non è chiaro in quale misura possa essere trasmesso attraverso questi fluidi. La Società Italiana di contraccezione ha provato a fare chiarezza attraverso 8 punti di un vademecum dedicato ai rapporti di coppia nella fase 2: