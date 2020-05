Un volo della compagnia Eurowings partito dall'aeroporto di Dusseldorf, direzione Olbia, è stato costretto a tornare alla base.

Un Airbus A320-200 della Eurowings è partito alle ore 6.29 di sabato 23 maggio da Düsseldorf direzione Olbia. Giunto sui cieli della Sardegna, però, il pilota si è reso conto che l’aeroporto di Olbia era chiuso e pertanto è dovuto tornare indietro.



Aeroporto di Olbia chiuso

Un volo della compagnia Eurowings partito nella mattinata di sabato 23 maggio dall’aeroporto di Dusseldorf, in Germania, direzione Olbia, è stato costretto a tornare alla base. L’aereo sarebbe dovuto atterrare in Sardegna alle ore 8.30, per poi ripartire alle 9.15. Dopo circa un’ora e mezzo di volo, però, il pilota si è accorto che l’aeroporto era chiuso al traffico e pertanto è dovuto tornare indietro.

Come riportato dall’Ansa, la Geasar, società che gestisce lo scalo sardo, ha fatto sapere che hanno provveduto a fare tutte le comunicazioni previste in caso di inattività dello scalo, tra cui il cosiddetto Notam Notice to airmen, ossia l’avviso utilizzato dai piloti per le informazioni su un determinato aeroporto.

Si resta quindi in attesa di capire cosa sia successo e come mai l’aereo sia ugualmente partito dalla Germania con direzione Olbia.





Ad oggi, ricordiamo, il Ministero dei Trasporti e la Regione Sardegna non hanno dato il via libera ai voli commerciali per gli scali nell’isola. A partire dal 3 giugno riprenderanno i collegamenti in continuità territoriale con oneri di servizio pubblico, mentre dal 15 giugno ripartiranno gli altri voli nazionali e dal 25 quelli internazionali.