Cade dal quinto piano di un condominio e viene trasportato all'ospedale di Codogno: il piccolo è morto poco dopo.

Non ce l’ha fatta il bambino di tre anni ricoverato all’ospedale di Codogno dopo essere caduto dal quinto piano di un condominio: è morto poco dopo il suo arrivo al nosocomio. Secondo i primi rilievi, il piccolo è stato ritrovato nel cortile di un condominio a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. I soccorsi hanno subito riscontrato le sue condizioni gravissime. È stato possibile trasferire il piccolo presso l’ospedale di Codogno, che dopo due mesi dall’emergenza coronavirus, è tornato Covid-free a fine aprile.

Bambino cade dal quinto piano a Casalpusterlengo

Sul posto, in via Felice Cavallotti, sono in corso i rilievi dei Carabinieri di Codogno per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Stano alle prime informazioni, il piccolo sarebbe stato trovato nel cortile del condominio, mentre ancora non è noto se in casa si trovasse qualcuno. Una volta sopraggiunti i soccorsi, gli operatori sanitari hanno rilevato un grave trauma cranico. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Codogno, dove è deceduto poco dopo.

Non è ancora chiara la dinamica. Nel momento dell’incidente, era previsto il passaggio delle Frecce Tricolori proprio sui comuni della zona rossa.

Cade a Trento: stessa dinamica

I primi di aprile, in una dinamica simile è stato coinvolto un bambino di sette anni in provincia di Trento. Il piccolo stava giocando quando è caduto dalla scala esterna della sua abitazione. Anche in quel caso, gli operatori hanno riscontato un grave trauma cranico. Per questo, il piccolo era stato sottoposto a esami specifici presso il reparto neurochirurgico dell’ospedale Borgo Trento di Verona.





Dopo poco tempo non era più in pericolo di vita, anche se le sue condizioni erano comunque gravi.