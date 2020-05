Prima uscita pubblica per Silvia Romano dopo il ritorno a casa. Tensione tra la madre della ragazza e i giornalisti presenti lungo il tragitto.

Nella giornata del 25 maggio Silvia Romano ha fatto la sua prima uscita pubblica dopo il ritorno a casa e dopo i 14 giorni di quarantena previsti dai regolamenti anti coronavirus. La giovane volontaria italiana rapita in Kenya nel 2018 e tornata in Italia lo scorso 11 maggio è uscita dalla sua abitazione nel quartiere milanese del Casoretto assieme alla madre, con la quale ha preso un taxi che l’ha portata a qualche isolato di distanza.



Prima uscita pubblica per Silvia Romano

Com’era prevedibile, con la prima uscita pubblica dopo 18 mesi di prigionia Silvia Romano è stata subito attorniata da fotografi e giornalisti, protagonisti di un duro scontro con la madre della ragazza. La signora Francesca Fumagalli è infatti intervenuta direttamente per difendere la figlia dalla morbosa curiosità dei cronisti, affermando: “Ve le spacco tutte [le telecamere ndr] così vediamo se non la smettete”. Comprensibile dunque la scelta di utilizzare un taxi per percorrere poche centinaia di metri, evitando così di esporsi in maniera eccessiva alle telecamere.

Frase alla quale si è poi aggiunta la reazione di Silvia Romano, che mentre saliva a bordo del taxi che l’avrebbe riportata a casa si è rivolta così nei confronti dei giornalisti presenti: “Il rispetto non sapete cos’è vero?”.

La giovane si era recata in un centro estetico poco distante dalla sua abitazione, per un’uscita che le titolari dell’attività hanno così commentato: “Niente di strano, è quello che anche io e tante altre donne abbiamo fatto non appena è finito il lockdown”.