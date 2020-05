Coronavirus, traguardo raggiunto per il Piemonte: zero vittime nelle ultime 24 ore. Intanto ci sono 73 nuovi contagi

Anche il Piemonte ha raggiunto in obiettivo importante nella lotta contro il coronavirus: zero vittime nelle ultime 24 ore, proprio come era successo qualche giorno fa in Veneto. La Regione conta però 16 nuovi decessi avvenuti negli ultimi giorni e aggiunti ora al bollettino.



Zero vittime in Piemonte

Zero vittime in 24 ore: un traguardo raggiunto anche dal Piemonte, come comunica il bollettino diffuso dalla Regione. All’elenco delle persone decedute in Piemonte a causa del coronavirus vanno però aggiunte altre 16 vittime, i cui decessi, però, sono avvenuti nei giorni precedenti. Dall’inizio dell’epidemia, il Piemonte non aveva mai registrato zero vittime in 24 ore. I nuovi contagi, invece sono 73, come comunicato dall’Unità di Crisi della Regione. Diminuisce, invece, la pressione sugli ospedali.





I numeri del Piemonte

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, il Piemonte ha raggiunto quota 3828 vittime. I contagiati della Regione, dopo la comunicazione del bollettino, salgono a 30.387, mentre i pazienti guariti sono 544 in più rispetto a ieri: in totale 16.479 persone sono guarite dal virus e 3616 sono in via di guarigione.

Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva: ora sono 68, due in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 5278, mente i ricoverati in ospedale ma non in terapia intensiva sono 1118, ovvero 44 in meno rispetto alla giornata precedente. La Regione Piemonte ha processato fino ad oggi 298.571 tamponi, di cui 166.237 sono risultati negativi.