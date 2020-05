A Napoli, un barista armato di coltello ha inseguito un runner lungo le vie del centro storico. La polizia è intervenuta, sparando un colpo in aria.

Questa mattina, 29 maggio, nel pieno centro storico di Napoli, un barista ha inseguito un runner brandendo un coltello. Una guardia giurata, osservando la scena, ha sparato un colpo in aria come avvertimento per terminare l’inseguimento. Una scena assurda avvenuta in mezzo ai passanti.

Napoli, inseguimento tra barista e runner

Tutto sarebbe nato da una lite tra un barista, che stava svolgendo il suo servizio in un bar nei pressi divia Santa Maria di Costantinopoli, e un uomo che stava facendo jogging.

Una discussione tra i due, per motivi non ancora chiari, culminata con un colpo da parte del runner verso il rivale. A quel punto il barista, per vendicarsi del colpo ricevuto, avrebbe afferrato un coltello e avrebbe inseguito l’altro.

L’intervento della Polizia

Il runner ha cominciato a scappare e si è nascosto nell’edificio della Facoltà di Medicina.

I due sono passati davanti a una guardia giurata che era in servizio e che ha notato la scena e, nel tentativo di fermare l’aggressore, ha sparato un colpo di pistola in aria.

La pallottola fortunatamente non ha causato danni né feriti. Poco dopo è arrivata la polizia, allertata dall’esplosione del colpo di arma da fuoco. Il runner sarebbe riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle volanti, facendo così perdere le tracce.

Un episodio tra i tanti avvenuti nell’ultimo periodo nel capoluogo campano. Tutto è tornato nella normalità nel giro di qualche minuto. I passanti del centro storico, che erano diventati per pochi istanti testimoni dello spiacevole evento, hanno poi potuto continuare a passeggiare indisturbati.