Mattia Di Manno è morto a 19 anni: doveva discutere l'esame di maturità.

Un terribile incidente stradale a Fondi ha portato alla morte di Mattia Di Manno, 19 anni. Il ragazzo doveva discutere, a partire da mercoledì 10 giugno, gli esami di maturità. Invece, lascia sgomenti i suoi amici e professori che adesso dovranno pensare a come omaggiare la memoria del giovane 19enne.

Il drammatico impatto è avvenuto a Fondi, in via Sugarelle, nella tarda serata di domenica 7 giugno. Un giovane di 19 anni, Mattia Di Manno, è morto a seguito delle ferite riportate in uno scontro contro un furgone, un Fiat Doblò.

L’impatto è stato terribile: lo scooter 50, guidato da Mattia, e il furgone completamente distrutti. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118 e i carabinieri della tenenza di Fondi per i rilievi del caso.

Mattia Di Manno morto in un incidente

Purtroppo, l’incidente avvenuto sulle strade di Fondi non ha lasciato scampo a Mattia Di Manno: inutili i tentativi di rianimarlo, troppo gravi le ferite riportate nell’incidente e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. L’intera comunità di Fondi è sgomenta per quanto avvenuto a Mattia Di Manno: il 19enne era molto conosciuto nella zona.





Ed è commovente il ricordo di una delle professoresse di Mattia Di Manno che, sui social, lo ricorda così: “Domani (lunedì 8 giugno, ndr.) avresti dovuto inviarmi la tesina da presentare all’esame.

Sicuramente ben fatta, e avresti mandato un audio per ringraziarmi della mia disponibilità. Poi mercoledì sarebbero iniziati gli esami e avresti fatto sicuramente una bella figura. Ora sarà tutto più triste per me e i tuoi amici della 5G. Addio caro alunno… solare, simpatico ed educato”.