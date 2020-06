Il reparto Covid dell'istituto Maugeri di Pavia ha ufficialmente chiuso dopo mesi di lotta al coronavirus.

Dopo mesi di lotta al coronavirus l’istituto clinico scientifico Maugeri di Pavia ha finalmente chiuso il reparto Covid. Ad annunciarlo la pneumologa Antonella Balestrino che sul proprio profilo Facebook ha ringraziato tutti i colleghi e postato l’immagine di un camice con la data di inizio e fine dell’attività.

Coronavirus: a Pavia chiude il reparto Covid

“Un grazie grande grande a tutto il mio reparto” si legge nella descrizione del post con corredata la fotografia ritraente le date 16.o3 e 10.06, quelle cioè in cui gli operatori si sono dati da fare per curare i pazienti infetti. In un altro scatto si vedono alcuni operatori del reparto alzare il pollice in segno di successo.

Continuano ad aumentare gli ospedali lombardi interamente liberi dai pazienti contagiati o che hanno diversi reparti privi di infetti.

Tra questi per esempio la terapia intensiva della struttura ospedaliera di Mantova ma anche quella di Cremona. In precedenza l’Asst Milano Nord aveva comunicato che nei nosocomi di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo non c’erano più malati con coronavirus in rianimazione. Già a metà maggio poi le aziende socio sanitarie territoriali di Bergamo Est e Ovest avevano dichiarato l’assenza di paziendi Covid nelle terapia intensive.

Infatti i ricoveri sono in continuo calo sia nei reparti generali che in quello di terapia intensiva.

Basti pensare che all’inizio di aprile i pazienti erano oltre 12 mila mentre stando ai dati del 12 giugno sono 2.357.