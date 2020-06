In provincia di Vicenza una giovane donna si è lanciata dalla finestra del suo appartamento per sfuggire alle violenze del marito: è salva.

Poteva trasformarsi in tragedia, ma si è evitato – quasi – il peggio. Ennesimo episodio di violenza nei confronti di una donna che, per scappare al marito, si è lanciata da una finestra facendo un volo di tre metri.

Viva per miracolo

Una notizia che ha sconvolto la città di Arzignano (Vicenza), nel Veneto, dove una donna di 25 anni si è lanciata da una finestra nel tentativo di mettersi in salvo dalle violenze del marito.

Un volo di tre metri dove ha rischiato la vita, tentando comunque di sottrarsi alle mani del suo assalitore: secondo le prime ricostruzioni la ragazza avrebbe aperto la finestra lanciandosi nel vuoto, e dove successivamente sarebbe stata soccorsa quasi esanime riversa sul selciato. Allertato immediatamente il Suem che avrebbe prelevato la vittima trasportandola al pronto soccorso del San Bortolo, dov’è giunta alle 4 e mezza del mattino.

L’intervento

Sempre secondo le ricostruzioni la giovane, inseguita dal marito da una stanza all’altra, stava litigando furiosamente con l’uomo prima di lanciarsi dall’appartamento. Una volta trasportata in ospedale gli esami radiologici avrebbero evidenziato fratture al bacino e al polso destro, un trauma cranico e contusioni in tutto il corpo, con tumefazioni e lividi procurati precedentemente dalle botte del compagno. Successivamente spostata in ortopedia, la 25enne è stata operata da alcuni specialisti per ridurre le fratture multiple: per lei prognosi di un mese, il referto è stato immediatamente spedito all’autorità giudiziaria.

Per quel poco che è stato diffuso sulla giovane, K.K., sarebbe una donna di nazionalità indiana residente ad Arzignano.