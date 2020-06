Un terremoto di 3,5 gradi della scala Richter è stato registrato in Molise nei pressi del comune di Montecilfone, in provincia di Campobasso.

Intorno alle 18:21 del 29 giugno una scossa di terremoto di 3,5 gradi della scala Richter è stata avvertita in Molise, nei pressi del capoluogo Campobasso. Al momento non sono stati segnalati danneggiamenti o feriti, ma la situazione continua a essere monitorata dai sismologi dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’epicentro del sisma è stato registrato a tre chilometri dal comune di Montecilfone, mentre l’ipocentro è situato a circa 18 chilometri di profondità.





Terremoto in Molise, scossa di 3,5 gradi

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il sisma sarebbe stato avvertito in tutto il basso Molise fino al confine con la provincia di Foggia, con numerose persone che si sono riversate in strada nel timore che potessero sopraggiungere ulteriori scosse di assestamento. La zona di Montecilfone era peraltro già stata colpita da due forti scosse il 14 e il 16 agosto del 2018 e appare pertanto abbastanza probabile che l’evento tellurico del 29 giugno, di moto sussultorio e non ondulatorio, possa essere collegato alla stessa faglia.

In quell’occasione, le due scosse furono rispettivamente di 4,5 e 5,2 gradi della scala Richter, con un ipocentro a una decina di chilometri nel sottosuolo. I terremoti venero all’epoca avvertiti anche nelle regioni confinanti fino in Basilicata, e nel timore si potessero ripresentare nuovi eventi sismici decine di persone scelsero di trascorrere la notte in macchina o nelle aree appositamente attrezzate dai comuni dell’area colpita.