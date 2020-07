Una borsa contenente 1600 euro era stata sottratta a una donna, moglie e madre di famiglia: alla fine i ladri hanno restituito la refurtiva.

Due ladri a Rivoli hanno restituito ad una mamma e moglie di famiglia una borsa da loro rubata. La borsa in questione conteneva la somma di 1600 euro, frutto di una colletta per aiutare la donna, in serie difficoltà economiche.

Una vicenda drammatica, fortunatamente con un lieto fine. I due malviventi hanno sentito, infatti, il richiamo della coscienza, rinunciando alla refurtiva. Il figlio della donna ha ringraziato gli agenti del commissariato di Rivoli con un disegnino (datato 30 giugno 2020) accompagnato dai seguenti messaggi: “Grazie per aver trovato la borsa di mamma” e “Polizia di stato. I nostri eroi!”.

Colletta restituita dai ladri a mamma in difficoltà

A volte anche i malviventi dimostrano di avere un senso di umanità.

Quando due ladri di Rivoli hanno visto la busta contenente 1600 euro con il nome di mamma, figlio e gatto, hanno compreso che si trattava di una colletta destinata a una famiglia in difficoltà economiche. Hanno quindi deciso di abbandonare la borsa e i 1600 euro su un prato, in bella vista. La refurtiva è stata notata da alcuni passanti onesti, che l’hanno consegnata alle autorità. La donna era stata derubata dai ladri all’interno di un parcheggio.





I due malviventi erano riusciti a distrarla, per poi sottrarle la borsa posta su un sedile dell’auto della malcapitata. Erano stati parenti e amici a raccogliere il denaro per aiutare la mamma in difficoltà. Nella borsa, oltre alla busta con la colletta, vi erano anche i documenti e altri effetti personali della donna.

La sventurata, una volta saputo del ritrovamento del denaro, è scoppiata in lacrime. Lei e il marito si trovano in gravi difficoltà economiche a causa del coronavirus.