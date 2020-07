In alcuni macelli e salumifici di mantiva l'Ats ha registrato un nuovo focolaio di covid. Sono 68 i dipendennti positivi.

Dopo i casi in Germania e Brasile, si è registrato un nuovo focolaio di covid in alcuni salumifici e macelli a Mantova. Dopo gli screening, sono risultati positivi 5 dipendenti del salumificio di Viadana. Salgono complessivamente a 68 i dipendenti positivi di salumifici e macelli del mantovano.

L’Ats ha disposto la loro chiusura e sanificazione. Due ricoverati in ospedale, ma non sono gravi.

Mantova, focolaio in macelli e salumifici

In Italia sono sempre più i nuovi focolai di covid, ma preoccupano gli ultimi casi riscontrati in alcuni salumifici e macelli di Mantova. Dopo i casi già accertati in Germania e Brasile, anche l’Italia presenta dei focolai isolati in queste attività.

Nel mantovano sono 5 le attività in cui si è manifestato il contagio e che sono state chiuse per la sanificazione.

Salgono a 68 i casi complessivi registrati tra i dipendenti di queste attività produttive.





Nella giornata di sabato 4 luglio, le squadre Usca (Unità Speciali di continuità assistenziale) hanno sottoposto a tampone 26 dipendenti di un salunificio di Viadana, in seguito al ricovero di un loro dipendente che aveva accusato febbre alta sul posto di lavoro.

L’esito degli screening ha confermato la positività di 5 dipendenti.

L’Ats Valpadana ha prontamente disposto la chiusura preventiva dei macelli e salumifici, dove è attesa la sanificazione prima della riapertura. I 68 lavoratori sono perlopiù asintomatici e non residenti tutti nella provincia mantovana. Tra tutti quelli contagiati nei 5 macelli di Viadana e Dosolo, attualmente solo 2 sono ricoverati in ospedale, ma non versano in condizioni gravi.