Tommaso Rea è stato trovato in una pozza di sangue nel suo locale a Somma Vesuviana: è in gravi condizioni.

Somma Vesuviana si è risvegliata con uno stato d’angoscia: lotta tra la vita e la morte Tommaso Rea, 52 anni, tabaccaio e politico molto conosciuto in zona. Il titolare della tabaccheria sita in Mercato Vecchio a Somma Vesuviana, ma anche segretario di ‘Svolta Popolare’, lista civica di maggioranza in città, è stato ritrovato nella serata dell’8 luglio nel suo esercizio commerciale in un lago di sangue.





Le sue condizioni, dopo la corsa in ambulanza all’ospedale del Mare, erano gravissime, tanto che si sono moltiplicati sui social gli appelli per la donazione di sangue: Tommaso Rea ha subito ferite multiple all’addome e al collo. Sull’omicidio a Somma Vesuviana indagano i carabinieri di Castello di Cisterna, non è per ora esclusa alcuna pista mentre Rea lotta tra la vita e la morte.

Somma Vesuviana, le condizioni di Tommaso Rea

Come riporta Il Mattino, in un primo momento si è pensato ad una rapina finita male, anche se i rilievi effettuati nella tabaccheria – dalla quale spesso Rea aveva anche fatto dirette streaming commentando alcuni fatti politici di Somma Vesuviana – non farebbero escludere altre ipotesi. Gli investigatori, infatti, si concentrano anche sulla pista che porterebbe a un’aggressione per motivi politici.





L’uomo, Tommaso Rea, 52 anni, è molto conosciuto in città: a Somma Vesuviana il suo esercizio commerciale è un punto di ritrovo. Da sempre, inoltre, è noto il suo impegno politico: Rea, senza peli sulla lingua, ha sempre commentato con ferocia ironia alcune situazioni del Comune campano.