Francesco si risveglia dal coma dopo 40 giorni: chiama subito la mamma

Francesco si è risvegliato dopo 40 giorni di coma e ha chiamato la mamma.

Francesco si risveglia dal coma dopo 40 giorni in ospedale in seguito ad un brutto incidente in moto. La prima cosa che ha fatto è stata chiamare la sua mamma. Ha avuto ben 40 giorni di buio totale, senza mai svegliarsi, mentre la sua famiglia continuava ad aspettarlo senza perdere la speranza.

Sono state cinque lunghissime settimane di angoscia e timore, ma poi è arrivata la bellissima notizia. Francesco si è risvegliato dal coma, dopo 40 giorni. I suoi familiari e i suoi amici sono sempre rimasti accanto a lui, cercando di infondergli tutta la forza possibile.

Francesco si risveglia dal coma

Il ragazzo ha 22 anni ed è di Paliano, in provincia di Frosinone. Il 7 giugno è rimasto vittima di un incidente sulla via Casilina, nei pressi di Valmontone, mentre stava facendo una gita in modo insieme ai suoi amici.

L’incidente è stato terribile: un frontale che ha coinvolto la sua moto e una macchina guidata da una donna. L’impatto è stato molto violento e il ragazzo è apparso immediatamente in condizioni davvero molto gravi, tanto da essere trasportato a Roma in elisoccorso.

Francesco è stato ricoverato all’Ospedale San Camillo, dove poco dopo il suo arrivo è entrato in coma. Il coma è durato 40 giorni, fino al momento del suo risveglio. “Oggi Francesco si è svegliato e ha chiamato la mamma…per tutti noi è una grande gioia…il percorso che deve affrontare è molto lungo ma lui è forte! Vi chiediamo gentilmente di non fare troppe telefonate e rispettare questo momento…Grazie” hanno scritto i familiari sui social network.