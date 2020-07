Daniel Ronconi è morto suicida a Trieste a soli 29 anni dopo aver trovato un altro uomo a casa della ex fidanzata.

Un ragazzo di 29 anni si è suicidato gettandosi dal sesto piano di un palazzo sito in via Giulia a Trieste. Il giovane risponde al nome di Daniel Ronconi. Si è lanciato dal balcone dell’appartamento in cui vivono la sua ex e la figlioletta di 3 anni.

Il giovane è caduto da un’altezza di 20 metri, morendo sul colpo. Poco prima del folle gesto, Daniel avrebbe trovato un altro uomo in compagnia della ex fidanzata. Dalle prime informazioni rese note, sembra esserci stata prima una lite, sfociata subito dopo in tragedia.

29enne suicida a Trieste

La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire la dinamica dell’episodio e ha chiesto l’autopsia sul corpo di Daniel Ronconi.

Ronconi, gruista in Ferriera e giocatore in qualche incontro di calcio a livello amatoriale, non avrebbe retto alla scoperta della nuova frequentazione della ex compagna. Il ragazzo si sarebbe scagliato sull’uomo malmenandolo. La ex avrebbe cercato di fare da mediatrice frapponendosi tra i due e tentando di calmare il 29enne. A quel punto, Daniel non avrebbe retto alla delusione e si sarebbe gettato dal balcone.

Suicidio Ronconi: parla il giovane presente

Il giovane che era in compagnia della ex di Daniel Ronconi ha fornito la sua testimonianza di quanto avvenuto all’interno dell’appartamento: “Mi ha tirato un pugno in faccia, poi ha guardato per un attimo lei, la sua ex ragazza. E le ha detto ‘ti ho beccata’”. In seguito, sempre secondo le dichiarazioni del ragazzo, Daniel si sarebbe buttato dal balcone senza che nessuno dei presenti potesse fare nulla per salvarlo.

Secondo quanto dichiarato dall’uomo, lui e Ronconi non si sarebbero mai incontrati in passato.