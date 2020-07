La donna positiva al Coronavirus a Pozzuoli fa parte della rete ospedaliera locale. Il sindaco: "Stiamo ricostruendo la linea dei contatti".

Ancora un caso positivo in Regione Campania dove negli ultimi giorni si sono registrati alcuni preoccupanti focolai. A non far dormire sonni tranquilli, adesso, è l’area di Pozzuoli, comune del napoletano, dove una donna – appartenente alla rete ospedaliera – è risultata positiva al tampone.

A darne notizia è il primo cittadino del comune partenopeo, Vincenzo Figliolia, che ha tranquillizzato la popolazione ma invitato la stessa a non rilassarsi troppo perché il Coronavirus è tutt’altro che vinto. Si tratta della positività al Covid numero 99 per Pozzuoli.

Coronavirus, donna positiva a Pozzuoli

Il sindaco Vincenzo Figliolia ha annunciato di essere a lavoro, insieme alle autorità sanitarie competenti, per ricostruire la linea dei contatti della donna positiva al Coronavirus a Pozzuoli. Anche perché si teme un possibile nuovo focolaio: c’è da capire, infatti, se l’infetta sia entrata in contatto con un caso già noto di positività oppure se sia stata contagiata da un asintomatico inconsapevole. Per questo è fondamentale conoscere, in modo celere, il cosiddetto ‘link epidemiologico’: ricostruire la linea dei contatti potrebbe evitare lo ‘scoppio’ di un nuovo focolaio in Campania.

Dei 99 casi di positività al Coronavirus a Pozzuoli emersi finora si registrano quattro nuovi casi attualmente positivi (tra cui, appunto, la donna risultata infetta nella giornata di lunedì 20 luglio) mentre ottanta sono completamente guariti. Purtroppo, si registrano 13 decessi dall’inizio della pandemia nel territorio di Pozzuoli. Sono tra i numeri più alti in Regione Campania prendendo in esame il rapporto con la popolazione residente pari a 80mila abitanti.