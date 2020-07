Alberto Zangrillo ha risposto all'articolo di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano parlando di politica.

Alberto Zangrillo è tornato a parlare di politica, cercando di spiegare ancora una volta il totale disinteresse nei confronti di questo argomento. Il direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano ha deciso di prendere carta e penna per rispondere direttamente ad un articolo del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, pubblicato il 23 luglio, che lo riguardava.

Il medico sta continuando a combattere duramente per dimostrare che il Coronavirus non è più aggressivo come prima, che ha perso forza e che si può tornare alla normalità.

Alberto Zangrillo parla di politica

Alberto Zangrillo ha voluto parlare di politica, viste le tante insinuazioni che sono state fatte sul suo conto. “Il mio totale disinteresse ad ogni tipo di coinvolgimento è confermato, ora e sempre, semplicemente perché quando un obiettivo è così semplice da raggiungere, perde il mio interesse.

Ironie a parte, ho la fortuna di fare un lavoro che appassiona e non intendo lasciare” ha scritto Alberto Zangrillo nella sua lettera.





Il direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano ha una forte battaglia in corso, perché vuole continuare a portare il suo messaggio secondo cui il Coronavirus avrebbe perso la sua forza.

Questa battaglia lo ha portato al centro di diversi rumors secondo cui sarebbe prossimo ad entrare in politica. Il medico si è sentito bersagliato e ha voluto ancora una volta sottolineare che non è interessato ad essere coinvolto nel mondo della politica. L’uomo fa un lavoro che ama e non ha nessuna intenzione di cambiarlo, anzi proprio questa passione lo spinge a battersi in questo modo.