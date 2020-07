A Castellabate, in provincia di Salerno, 23 persone sono state sottoposte a tampone Covid-19 e sono in isolamento.

A Castellabate, in provincia di Salerno, 23 persone sono state sottoposte a tampone Covid-19 e sono in isolamento. A rendere nota la notizia il sindaco Costabile Spinelli, che attraverso un video su Facebook ha voluto tranquillizzare la cittadinanza, invitando in ogni caso a non abbassare la guardia.

Coronavirus a Castellabate

Attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, ha voluto tranquillizzare la cittadinanza in merito alla situazione coronavirus. A corredo del post la seguente didascalia: “Aggiornamenti coronavirus del 28 luglio. Ventitré persone in quarantena fiduciaria: chiarimenti sulla situazione. Nessun allarmismo, vi aggiornerò costantemente sull’esito dei tamponi”.

Le 23 persone sottoposte a tampone ed in isolamento dovrebbero appartenere, come dichiarato dal sindaco, agli stessi nuclei famigliari, pertanto, anche nel caso in cui qualcuno dovesse risultare positivo, sarebbe facile poter risalire ai contatti.

Nel frattempo, come disposto dall’Asl di Salerno, sono in isolamento domiciliare in via precauzionale fino al prossimo 8 agosto.

Il primo cittadino di Castellabate ha quindi spiegato che le 23 persone in questione sono entrate in contatto con una persona asintomatica che ha trascorso il fine settimana in città e che una volta tornata a casa è risultato positivo al Covid-19. Il sindaco Spinelli invita i cittadini a “non lasciarsi andare ad allarmismi, isterismi e panico”.

Per poi aggiungere: “Un evento imprevedibile come un asintomatico che è venuto a passare il fine settimana nella nostra città: questo ci deve far capire che non bisogna abbassare la guardia“.