Comitato tecnico scientifico preoccupato per l'evoluzione della curva dei contagi da coronavirus

I dati degli ultimi giorni “destano preoccupazione e richiedono la massima attenzione da parte di tutti“. Questo è quanto affermato dalle fonti del Comitato tecnico scientifico del governo dopo aver analizzato gli ultimi numeri inerenti la diffusione del coronavirus. L’invito è quello di rispettare le misure di prevenzione onde evitare la diffusione del virus.

Comitato tecnico scientifico e Covid-19

“Il trend dei contagi è in crescita ed esiste il rischio che la situazione possa sfuggire di mano, come avvenuto già in altri Paesi europei ed extraeuropei”, aggiungono le fonti. Per poi aggiungere che “destano preoccupazione e richiedono la massima attenzione da parte di tutti”.

Il Comitato tecnico scientifico, quindi, ribadisce di avere la “massima attenzione” nel rispetto delle misure di prevenzione contro il coronavirus, quali il distanziamento sociale, ma anche l’uso della mascherina e il divieto di assembrarsi.

I dati internazionali del covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, Neanche in Europa. Per questo dobbiamo insistere con la forza della prudenza. — Roberto Speranza (@robersperanza) July 30, 2020

A sua volta il ministro della Salute, Roberto Speranza, tramite social ha dichiarato: “I dati internazionali del Covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta. Neanche in Europa. Per questo dobbiamo insistere con la forza della prudenza”.