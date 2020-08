Una violenta grandinata ha colpito la provincia di Alessandria nella serata del primo agosto, provocando ingenti danni su tutto il territorio.

Allerta maltempo in provincia di Alessandria nella tarda serata di sabato primo agosto, quando una violenta grandinata si è abbattuta su tutto il territorio del basso Piemonte provocando ingenti danni e allagamenti. La pioggia unità alla grandine – con chicchi fino a 4 centimetri di diametro – e alle forti raffiche di vento ha infatti abbattuto decine di alberi e scoperchiato i tetti di alcune abitazioni, rendendo necessario l’intervento delle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco.

Segnalati danni da maltempo anche in provincia di Modena e in parte del Veneto.





Maltempo, violenta grandinata ad Alessandria

Malgrado sia durata complessivamente poche decine di minuti sono numerosi i danni provocati dalla tempesta di grandine abbattutasi sull’alessandrino. Oltre a decine di allagamenti nei territori del Novese del Tortonese, del Valenzano e del Casalese si segnalano infatti danneggiamenti ad alcune abitazioni del capoluogo, dove parti di un tetto sono precipitate sulle automobili parcheggiate in via Ferraris, mentre in via Tortona un albero caduto ha tranciato un cavo della luce.

Alberi abbattuti anche nella centrale piazza Genova dove secondo i racconti dei cittadini la tempesta si è fatta annunciare con delle fortissime raffiche di vento che hanno iniziato a spirare intorno alle ore 21 e che stando alle rilevazioni degli esperti verso le 23 hanno raggiunto la velocità di 106 chilometri orari.

Segnalati danni anche nei comuni confinanti come San Salvatore Monferrato, Castellazzo e Castelnuovo Scrivia.

Allerta anche nel modenese e nel Veneto

Oltre al basso Piemonte ad essere colpita è stata anche la provincia di Modena, con grandine e vento che hanno interessato la fascia tra le colline e l’Appennino emiliano provocando l’abbattimento di un albero su di un’automobile a Colombaro di Formigine.

Oltre a questo episodio sono state almeno una cinquantina le telefonate ai Vigili del Fuoco, soprattutto nei comuni di Sassuolo, Castelvetro, Castelnuovo Rangone e Carpi. Violenti temporali anche nel Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia, dove sono stati segnalati diversi blackout nei dintorni di Trieste.