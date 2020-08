L'ordinanza è stata disposta dall'assessore alle politiche sociali dopo un blitz nei vari centri cittadini: difficoltà nel far rispettare le regole.

Il comune di Biella ha deciso la chiusura di un centro anziani dopo aver scoperto che i frequentatori non utilizzavano le mascherine da protezione contro il Covid-19. A disporre di tale provvedimento l’assessore alle politiche sociali dopo aver effettuato una serie di sopralluoghi in vari centri cittadini.

Di recente, il comune aveva dato l’ok per la riapertura delle strutture, raccomandando tuttavia il rispetto delle regole anti-Covid.

Biella, il comune chiude un centro anziani

Il comune di Biella ha chiuso un centro anziani in via Delleani, dopo una serie di sopralluoghi che hanno reso noto il mancato rispetto delle più elementari regole anti-Covid. Dopo il lockdown, il comune ha deciso di riaprire simili strutture, raccomandando, tuttavia l’osservazione di norme quali: controllo degli ingressi, sanificazione dei locali, niente gioco delle carte, niente balli e niente biliardo.





Solo due centri avevano riaperto

Solamente due degli otto centri cittadini avevano riaperto, in quanto le regole che permettevano la riattivazione dei locali erano palesemente complesse da attuare in simili realtà dove le persone si ritrovano per trovare occasioni di socialità.

L’assessore Scaramuzzi ha spiegato: “I responsabili ci hanno anche detto che faticavano a far misurare la temperatura, all’ingresso. Così non va”. Proprio per questo motivo è stata disposta la chiusura del locale “per il bene degli ospiti”. L’assessore, intransigente, ha specificato che tale decisione è stata presa per il bene degli ospiti del centro. I frequentatori di simili locali sono, del resto, “i soggetti più fragili”.