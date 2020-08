Maurizio Bisca scomparso da Ciriè: non ha documenti né telefono

Da ormai tre giorni non si hanno più notizie di Maurizio Bisca, 57enne di Ciriè scomparso dalla sua abitazione senza nulla con sè.

Continuano le ricerche di Maurizio Bisca, residente di Ciriè scomparso intorno alle 23 di giovedì 30 luglio. L’uomo, 57 anni è uscito dalla sua abitazione in località Borche senza documenti né cellulare e non vi ha più fatto ritorno. Da allora Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e Carabinieri sono al lavoro per rintracciarlo.

Maurizio Bisca scomparso a Ciriè

Capelli corti e brizzolati e alto circa 1,70, l’uomo indossava una maglietta bianca, pantaloni corti blu e sneakers blu al momento dell’allontanamento. Non vedendolo rientrare, la famiglia ha sporto denuncia alle forze dell’ordine e diffuso un appello sui social network nella speranza che qualcuno lo abbia visto. Qualora un utente lo riconoscesse, può contattare, oltre al 112, i numeri 3498664655 o 3490053316.

In via Ricardesco a Ciriè, vicino alla chiesa parrocchiale, le forze in campo hanno allestito una base per le ricerche. Le telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale hanno immortalato Maurizio mentre si dirigeva a passo deciso verso la frazione di Devesi, luogo intorno a cui sono concentrate le attività dei soccorritori. Da allora nessuna traccia e nessun elemento utile nonostante i tre giorni di ricerca.

A cercare di ritrovare l’uomo vi sono i Vigili del Fuoco di San Maurizio Canavese, Nole, Ucl e i cinofili dei Vigili del Fuoco di Aosta. Tutti sono al lavoro dal pomeriggio di sabato 1 agosto ma per il momento di Bisca non si hanno notizie.