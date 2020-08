In un'azienda agricola in provincia di Mantova si è sviluppato un focolaio di coronavirus: sono 97 i casi positivi finora riscontrati.

In un’azienda agricola in provincia di Mantova è stato riscontrato un nuovo focolaio di coronavirus con 97 casi positivi. A renderlo noto è stato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia specificando che tre persone hanno sintomi lievi mentre tutti gli altri son asintomatici.

Focolaio a Mantova in un’azienda agricola

L’individuazione del cluster è stata resa possibile dopo la segnalazione di un caso con sintomatologia febbrile da parte di un medico di famiglia. La persona in questione ha effettuato il tampone a domicilio e ha dato esito positivo. É dunque seguito un accurato e tempestivo lavoro di tracciamento e indagine disposto dall’azienda sanitaria della Valpadana che ha permesso di individuare i suoi contatti in ambito familiare e lavorativo.

Dato che il cittadino è impiegato in uno stabilimento del settore agricolo nel mantovano, le autorità sanitarie hanno provveduto ad allertare il proprietario della ditta e il medico competente per organizzare test a tappeto su tutti i 250 lavoratori. Nella giornata di martedì 4 agosto sono stati processati i tamponi di 172 individui, 96 dei quali hanno dato risultato positivo.

Per il momento i contagi sono dunque 97 contando anche il paziente zero. Lo screening sui rimanenti colleghi proseguirà nella giornata successiva.

Non è il primo caso di focolaio in un’azienda in provincia di Mantova. Già all’inizio di luglio in alcuni macelli e salumifici di Viadana e Dosolo le Ats avevano circoscritto tre focolai per un totale di 70 lavoratori contagiati.